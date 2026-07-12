"Uno, Trevoh Chalobah, è stato convocato dall'Inghilterra: ha dato l'assenso alla destinazione nerazzurra, ma bisognerà comunque lavorare col Chelsea sulla valutazione da 35 milioni che i Blues hanno presentato al Como, altro club interessato al britannico. Un altro è John Lucumì, che dalla rassegna intercontinentale è uscito qualche giorno fa, ma che attualmente è in vacanza e non tornerà in Italia prima di fine mese. Mercoledì 15 luglio scadrà la clausola rescissoria da 28 milioni di euro presente nel contratto con il Bologna, dopodiché bisognerà passare dagli emiliani. Il colombiano non rinnoverà l'accordo in scadenza nel 2027 e questo rende più facile un trasferimento. Da battere, in ogni caso, la concorrenza della Juventus", riporta il Giorno.