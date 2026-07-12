Come spiega il Giorno, "Fino a lunedì, non ci sarà alcun tentativo per eventuali alternative, che peraltro sono state prese in considerazione il giusto, durante la trattativa per Khalaili. Guela Doué è un giocatore gradito, ma costa 40 milioni di euro (almeno) ed è una pista che non è mai decollata finora proprio perché l'Inter era convinta di voler puntare sul nazionale israeliano. Non ha mai avuto un'accelerazione nemmeno la possibile trattativa con la Juventus per Cambiaso, nonostante all'Inter ci sia un profilo che piace sia al neo a.d. Carnevali che a Luciano Spalletti (ovvero Frattesi). La speranza in casa Inter è che l'intoppo al Coni sia temporaneo e non definitivo, ma per saperlo serviranno almeno un paio di giorni".