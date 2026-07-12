TS – Khalaili a rischio. Derby per l’alternativa? Proposto anche Belghali

Come noto il CONI ha richiesto ulteriori accertamenti per Anan Khalaili e ora il rischio che il suo tesseramento slitti è concreto. In attesa che si svolgano ulteriori esami l'Inter deve pensare a come tornare sul mercato.

"Il primo profilo che viene in mente è quello di Guéla Doué, ossia quella che era l’alternativa proprio dell’israeliano. L’ivoriano ha una valutazione da 35-40 milioni e su di lui è vigile il Milan, che ha già avviato i contatti con l’entourage del giocatore – entusiasta della possibilità di trasferirsi nel capoluogo lombardo – e che però deve accordarsi con lo Strasburgo, che evidentemente può sperare nell’asta", spiega TuttoSport a proposito dell'alternativa presa in considerazione dall'Inter prima di andare direttamente su Khalaili.