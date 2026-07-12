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TS – Khalaili a rischio. Derby per l’alternativa? Proposto anche Belghali

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Il club nerazzurro deve attendere l'esito definitivo degli accertamenti ulteriori che il Coni ha disposto per l'idoneità dell'israeliano e deve comunque pensare ad un'altra pista
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

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Come noto il CONI ha richiesto ulteriori accertamenti per Anan Khalaili e ora il rischio che il suo tesseramento slitti è concreto. In attesa che si svolgano ulteriori esami l'Inter deve pensare a come tornare sul mercato. 

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"Il primo profilo che viene in mente è quello di Guéla Doué, ossia quella che era l’alternativa proprio dell’israeliano. L’ivoriano ha una valutazione da 35-40 milioni e su di lui è vigile il Milan, che ha già avviato i contatti con l’entourage del giocatore – entusiasta della possibilità di trasferirsi nel capoluogo lombardo – e che però deve accordarsi con lo Strasburgo, che evidentemente può sperare nell’asta", spiega TuttoSport a proposito dell'alternativa presa in considerazione dall'Inter prima di andare direttamente su Khalaili.

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"Attenzione anche aRafik Belghali. Il Verona vuole monetizzare dalla sua cessione, lo ha proposto a più squadre: l’algerino costa 15 milioni. Intanto Curtis Jones, che resta obiettivo primario per Chivu, ha smentito ogni accordo col Nottingham Forest: lui, da tempo, si è promesso all’Inter", spiega ancora sul mercato nerazzurro il quotidiano torinese.

(Fonte: TS)

 

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