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Inter, avanti per Chalobah. Centrocampo? Ritorno di fiamma per Jones: le ultime novità

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Inter attiva in entrata per sistemare la rosa di Chivu. Dopo l'esterno destro, servirà un rinforzo in difesa e uno a centrocampo
Andrea Della Sala Redattore 

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Inter attiva in entrata per sistemare la rosa di Chivu prima dell'inizio del ritiro dei nerazzurri. Dopo l'esterno destro, servirà un rinforzo in difesa e uno a centrocampo.

Inter, avanti per Chalobah. Centrocampo? Ritorno di fiamma per Jones: le ultime novità- immagine 2
Getty Images

Come spiega La Gazzetta dello Sport, "Il mercato interista non si ferma certo a Khalaili. Il sostituto di Dumfries — ieri ufficiale al Real — è e continuerà ad essere la priorità finché non sarà ufficiale ma il direttore sportivo Piero Ausilio è attivo su più tavoli. C’è la questione difesa, col nome di Trevoh Chalobah (ieri 27enne) sempre in orbita nerazzurra e poi, per il centrocampo, sta ritornando più che mai d’attualità Curtis Jones. L’inglese era un obiettivo del club a gennaio ed è tornato ad esserlo nell’immediato post campionato ma poi altre situazioni di mercato che richiedevano un intervento immediato l’hanno fatto scivolare un po’ ai margini. Parcheggiato da una parte, non certo abbandonato, anzi. La prima scelta lì in mezzo è sempre il 25enne del Liverpool".

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