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Inter, per Provedel serve solo l’ok di Lotito: il club spera che possa arrivare…

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Diversi obiettivi di mercato dell'Inter sono cambiati negli ultimi giorni: non il secondo portiere: ecco cosa filtra su Provedel
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Diversi obiettivi di mercato dell'Inter sono cambiati negli ultimi giorni: non il secondo portiere, però, con il club nerazzurro che prosegue sul nome scelto di recente.

Inter, per Provedel serve solo l’ok di Lotito: il club spera che possa arrivare…- immagine 2
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"La scelta continua ad essere Provedel, con un accordo di massima raggiunto per 3 milioni di euro. Serve solo il via libera di Lotito che, nelle speranze nerazzurre, dovrebbe arrivare in settimana", spiega il Corriere dello Sport.

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