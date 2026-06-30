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fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, per Provedel serve solo l’ok di Lotito: il club spera che possa arrivare…
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Inter, per Provedel serve solo l’ok di Lotito: il club spera che possa arrivare…
Diversi obiettivi di mercato dell'Inter sono cambiati negli ultimi giorni: non il secondo portiere: ecco cosa filtra su Provedel
Diversi obiettivi di mercato dell'Inter sono cambiati negli ultimi giorni: non il secondo portiere, però, con il club nerazzurro che prosegue sul nome scelto di recente.
"La scelta continua ad essere Provedel, con un accordo di massima raggiunto per 3 milioni di euro. Serve solo il via libera di Lotito che, nelle speranze nerazzurre, dovrebbe arrivare in settimana", spiega il Corriere dello Sport.
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