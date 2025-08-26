L'Inter è pronta per accogliere un nuovo difensore: si tratta di Yusuf Akcicek . Secondo quanto scrive Gazeta Arena, i nerazzurri stanno stringendo i tempi per il promettente centrale turco, e l'affare può chiudersi già in settimana.

La dirigenza interista ha presentato un'offerta da 17 milioni di euro per il talentuoso classe 2006, ma il Fenerbahce ha rifiutato, dal momento che considera la cifra troppo bassa. La distanza, però, è minima: la richiesta del club turco è di 20 milioni di euro più almeno il 10% sulla futura rivendita. Ostacoli sicuramente non insormontabili: se l'Inter decidesse di affondare il colpo, l'affare si concretizzerebbe in poco tempo.

Difensore centrale mancino, classe 2006, in grado di giocare sia da centrale che da braccetto sinistro, già nel giro della Nazionale maggiore turca, ben strutturato fisicamente (alto 193 cm) e dotato di un piede educato, Akcicek è un pupillo di Josè Mourinho, che per lui ha speso parole importanti: "L'ho detto all'inizio della stagione, prima ancora che Yusuf giocasse, ho detto che volevo allenare questo giocatore. Yusuf è un giocatore di grande talento. Ha fatto un'ottima stagione, ma deve rimanere con i piedi per terra. È un giocatore molto laborioso e intelligente".