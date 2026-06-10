Il club nerazzurro accelera per il difensore. Si cerca l'intesa sulla valutazione con l'Udinese

Gianni Pampinella Redattore 10 giugno 2026 (modifica il 10 giugno 2026 | 12:32)

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Escludendo Aleksandar Stankovic, potrebbe essere Oumar Solet il primo colpo di mercato dell'Inter. Il difensore è stato individuato dal club nerazzurro come rinforzo perfetto per la difesa ed è molto stimato da Cristian Chivu. Ieri a Milano c'è stato un incontro tra Piero Ausilio e Gianluca Nani, l'argomento principale è stato naturalmente Solet, anche se c'è stata una chiacchierata su Atta. Come sottolinea Tuttosport, per il difensore ufficiosamente le due società non avrebbero parlato di cifre, ma le indiscrezioni raccolte specificano come l’Udinese valuti il cartellino del calciatore circa 25 milioni, mentre l’Inter partirebbe, per il ruolo di braccetto, da una base di 15-17 milioni più bonus.

"Ecco perché, se le due parti si venissero incontro, si potrebbe chiudere a 20 milioni più bonus. Solet ha ribadito al suo entourage la volontà di vestire il nerazzurro. E nel contatto tra gli agenti del calciatore e la stessa Inter avvenuto ieri, oltre a perfezionare l’accordo sul contratto del calciatore – 2 milioni a stagione sino al 2031 - è stato ribadito come la destinazione milanese sia in cima ai pensieri dell’atleta".

"Tra e oggi e domani invece si potrebbe definire la questione relativa a Provedel. Dopo la promozione di “Pepo” Martinez come titolare, i nerazzurri hanno individuato in Provedel il portiere di riserva. Previsto a stretto giro un incontro con Gianni Rava, l’agente dell’estremo difensore. La richiesta della Lazio è di 5 milioni. L’Inter però non vuole spendere più di 2-3".

(Tuttosport)