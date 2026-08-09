VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

È iniziata con un giorno di anticipo la preparazione di Lautaro, Thuram e Stones. I tre questa mattina si sono presentati ad Appiano per ricominciare da zero la loro preparazione dopo il lunghissimo Mondiale.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Cristian Chivu in cuor suo non conta sui pilastri dell’attacco per l’esordio in campionato con il Monza, in programma a San Siro sabato 22. "Un paio settimane di allenamenti, molti dei quali lontani dal gruppo squadra, possono non essere sufficienti per recuperare una condizione atletica accettabile per una partita vera. Anzi, si rischierebbero infortuni. “Ma voglio valutare bene”, ha detto Chivu a Perth, che potrebbe anche convocarli e portarli in panchina chiedendo loro qualche minuto di qualità ove fosse necessario", si legge sul quotidiano.

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"Nel frattempo la coppia giovane composta da Pio Esposito e Bonny, che ha giocato l’ultimo derby di campionato, si è scaldata in Australia contro la Juventus fornendo indicazioni contrastanti. Il centravanti della Nazionale sembra ancora lontano dalla forma migliore – il suo fisico poderoso richiede più tempo per raggiungere il top – mentre l’attaccante ivoriano ha dimostrato di essere già in palla: l’assist del primo gol, segnato da Dimarco, è stato una sua esclusiva produzione. Tra i due in questo momento è lui il più sicuro di partire titolare contro il Monza. Ma Esposito, che nelle ultime quattro amichevoli non ha segnato e raramente si è rivelato pericoloso, ha ancora a disposizione il test di Ferragosto contro il Betis per recuperare fiducia e considerazione".

(Gazzetta dello Sport)