Cristian Chivu è stato chiaro in merito a quello che manca in questo momento all'Inter. "Se fate la conta, risulta anche a voi che manca qualcuno a destra. Abbiamo tre esterni ora, anzi tre e mezzo perché Carlos Augusto potrebbe farlo anche se lo preferisco da braccetto", ha detto il tecnico nerazzurro. Chiaro che l'elemento mancante sia l'esterno destro e al momento il club nerazzurro si è preso una specie di 'pausa' dopo i mancati arrivi di Palestra e Khalaili.

"La prova di Diouf contro i Citizens ha dimostrato che l'obiettivo di trasformarlo in esterno destro necessita ancora di tempo: il francese quando punta in zona offensiva sa essere devastante ma in fase di copertura, comprensibilmente, lascia ancora la squadra senza certezze. Insomma, le potenzialità ci sono ma non può essere ancora considerato il sostituto di Dumfries", sottolinea Sport Mediaset.

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"Comunque Chivu dimostra di essere in piena sintonia con Marotta e Ausilio quando chiude il discorso con questa frase: "Il mercato è ancora lungo, bisogna aver pazienza e scegliere bene". E non a caso non c'è un vero nome caldo dopo che anche quello di Spence è stato messo in standby, nonostante De Zerbi abbia ammesso che la volontà dell'inglese non è ancora chiara: "Se lo desideri, vorrei la tua permanenza. Ma se non vuoi restare, allora devi andartene". Scegliere bene perché serve un elemento che alzi il livello della squadra, come Stones per la difesa, e non solamente un tappabuchi".

Inter, i nomi per la fascia

"Visto che numericamente non c'è emergenza, "quel tre e mezzo" pronunciato da Chivu rivela che manca al massimo un elemento, la strategia nerazzurra sarà quella di valutare, sperando che a un certo punto necessità tattica, gradimento tecnico e costi dell'operazione trovino la quadra. Che sia Guela Doué, Spence, Read (ora è forte la Roma), Diaby, che qualcuno giura essere ancora in lista, o nomi ancora non usciti sin qui".

(Sport Mediaset)