L'avvio di stagione dell'Inter ha messo in evidenza la fragilità difensiva della squadra. Non è un caso se per quattro partite consecutive i nerazzurri si sono ritrovati sotto di due gol. Colpa dell'approccio, certo, ma anche di errori individuali e di una fase difensiva lacunosa che coinvolge tutta la squadra.

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"Un marcatore… manca. È proprio quella figura lì, un bel marcatore ruvido e roccioso del quale l’Inter avrebbe bisogno. C’era una volta Francesco Acerbi, centrale asfissiante sugli attaccanti altrui come l’afa nella foresta pluviale, di anni 38 e qualche acciacco di troppo ormai. Due ragioni sufficienti per convincere l’Inter a lasciarlo andare a fine giugno, una volta terminato il suo contratto. A un certo punto, durante il mercato, una riflessione sulle caratteristiche della difesa lo si era pure fatto", sottolinea Tuttosport.

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"Se i primi nomi pensati dall’Inter sono stati i vari Solet o Chalobah, più simili per caratteristiche a Bisseck o Akanji, a un certo punto era apparso nella lista anche un temibile marcatore argentino: Cuti Romero. Lui sì che avrebbe avuto delle qualità più simili a quelle di un Acerbi o un De Vrij, ma un po’ per le richieste (alte) del Tottenham, un po’ per quelle (sempre alte) dell’entourage del Cuti alla fine si è desistito, preferendo investire su quel Curtis Jones tanto desiderato da Chivu per il centrocampo".

"Così in questo inizio di stagione segnato dagli errori della retroguardia interista, si sente la mancanza di un marcatore. Tanto. Akanji in mezzo alla difesa aveva fatto bene la passata stagione, ma da quando è cominciata questa non sta ingranando, anzi. Forse il suo meglio lo dà come braccetto, ruolo nel quale sembra più a suo agio. Una soluzione a portata di mano, al momento non c’è - sempre che Chivu non riprovi in quella posizione Bisseck, che però al centro perde forza propulsiva. Bisognerà quindi che l’Inter impari a difendere senza contare su centrale che sappia francobollare gli avversari così bene da non concedere loro centimetri di troppo".

(Tuttosport)