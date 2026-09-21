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Tre settimane di sosta senza Serie A. Il tecnico dell'Inter Chivu ha scelto di staccare la spina e di lasciare qualche giorno libero alla squadra. Alla ripresa spera di avere tutti a disposizione per la gara col Parma.

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"Non è un permesso premio ma una scelta razionale: l’Inter va in vacanza per una settimana. Cristian Chivu, che a sua volta trascorrerà qualche giorno all’estero con la famiglia, ha deciso di lasciare liberi i giocatori che non sono partiti con le nazionali: l’appuntamento ad Appiano Gentile è fissato dunque per lunedì prossimo. Naturalmente però ogni atleta ha ricevuto qualche compito a casa per non rimanere fermo e perdere la condizione atletica. In particolare Spence e i due infortunati, Calhanoglu e Stones, dovranno seguire una tabella di lavoro personalizzata con l’obiettivo di tornare a disposizione già sabato 10 ottobre contro il Parma: i medici sono ottimisti in questo senso ma dovranno attendere le verifiche sul campo, quando saranno aumentati i carichi di lavoro", spiega La Gazzetta dello Sport.

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"L’inedita sosta di tre settimane è un’esperienza nuova per tutti gli allenatori e tutti i preparatori, che quindi si devono adattare e programmare un diverso schema di avvicinamento al successivo ciclo di partite, che sarà molto intenso. Per le prove tattiche invece Chivu aspetterà solo gli ultimi giorni, quando riabbraccerà l’organico al completato dai 13 nazionali: Barella, Bastoni, Dimarco ed Esposito sono con l’Italia, Lautaro con l’Argentina, Bonny con la Costa d’Avorio, Sucic con la Croazia, Diouf con la Francia, Bisseck con la Germania, Zielinski con la Polonia, Stankovic con la Serbia, Martinez con la Spagna e Akanji con la Svizzera", aggiunge Gazzetta.