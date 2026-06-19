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calciomercato
Inter, la cifra finale per l’affare Provedel. Solet? Il giocatore aspetta il via libera Udinese
Marco Palestra potrebbe essere il prossimo acquisto dell'Inter di Chivu. L'esterno è molto vicino a vestire la maglia nerazzurra, ma la campagna trasferimenti nerazzurri non si chiuderà con lui. Pronti alcuni ritocchi anche in difesa.
"La promozione a titolare tra i pali di Josep Martinez, dopo l’addio di Sommer che diventerà ufficiale tra una decina di giorni, ha permesso all’Inter di evitare un ulteriore investimento in porta (inizialmente stanziato attorno ai 20 milioni di euro), dirottare il budget su altre impellenze più urgenti e aperto così il casting per il ruolo di vice. Alla fine, chi ha spuntato la corsa è stato Ivan Provedel. Il portiere arriverà dalla Lazio per una cifra vicina ai 3 milioni di euro e sarà a disposizione di Chivu già a partire dal ritiro estivo. Una buona occasione, per il friulano, di mostrare al tecnico nerazzurro di cosa è capace, considerando che il pensiero di partenza dell’ex Spezia non è certamente quello di partire battuto nel dualismo con Martinez ma anzi di garantirsi un minutaggio importante", precisa La Gazzetta dello Sport.
"Chi si potrà trovare proprio davanti a Provedel, sui prati di Donaueschingen, è Oumar Solet. Il difensore dell’Udinese è il prescelto per la ristrutturazione del reparto difensivo, il primo mattone attorno a cui costruire la difesa del futuro che vedrà l’addio ormai sicuro di Acerbi e Darmian e quello a questo punto probabile di De Vrij, che continua a tentennare sulla proposta di rinnovo arrivata dal club. Resta da vincere ancora qualche resistenza della dirigenza bianconera, ma Solet aspetta solo il via libera per dirigersi verso Milano", aggiunge il quotidiano.
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