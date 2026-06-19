"La promozione a titolare tra i pali di Josep Martinez, dopo l’addio di Sommer che diventerà ufficiale tra una decina di giorni, ha permesso all’Inter di evitare un ulteriore investimento in porta (inizialmente stanziato attorno ai 20 milioni di euro), dirottare il budget su altre impellenze più urgenti e aperto così il casting per il ruolo di vice. Alla fine, chi ha spuntato la corsa è stato Ivan Provedel. Il portiere arriverà dalla Lazio per una cifra vicina ai 3 milioni di euro e sarà a disposizione di Chivu già a partire dal ritiro estivo. Una buona occasione, per il friulano, di mostrare al tecnico nerazzurro di cosa è capace, considerando che il pensiero di partenza dell’ex Spezia non è certamente quello di partire battuto nel dualismo con Martinez ma anzi di garantirsi un minutaggio importante", precisa La Gazzetta dello Sport.