"L’offerta di circa 50 milioni di euro bonus compresi non è forse ancora quella buona", scrive BergamoNews sull'affare Palestra

Matteo Pifferi Redattore 19 giugno 2026 (modifica il 19 giugno 2026 | 14:16)

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La giornata di giovedì è stata cruciale per la trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra. L'esterno classe 2005 si appresta a diventare un nuovo giocatore dell'Inter, visto che l'intesa tre le due squadre è vicina.

Dopo la cessione, ancora da ufficializzare, di Ederson al Manchester United per 45 mln di euro, l'Atalanta incasserà una cifra superiore dall'Inter per Palestra, così da sistemare il bilancio dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions.

"L’offerta di circa 50 milioni di euro bonus compresi non è forse ancora quella buona, ma di fatto siamo agli ultimi passi prima che vengano sbrigate le formalità del caso: si tratta di dettagli o poco più, visto che non c’è la volontà da nessuna delle due parti di rivivere il caso Lookman di un’estate fa, dati anche gli ottimi rapporti che ci sono tra la famiglia Percassi e la dirigenza dei campioni d’Italia", scrive BergamoNews.

L'Atalanta farà una plusvalenza netta, visto che Palestra è, di fatto, un prodotto del settore giovanile orobico, e ha già individuato delle possibili soluzioni per la fascia, come Savona, ex Juve e ora al Nottingham, e Favasuli del Catanzaro.