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Inter, Palestra a un passo: stipendio e impatto a bilancio dell’operazione, le cifre
Marco Palestra si avvicina a grandi passi verso l'Inter. La trattativa, che viveva una fase di stallo, ha avuto un'accelerata nella giornata di ieri quando Marotta ha incontrato Percassi. Il club di Viale della Liberazione ha migliorato la propria offerta portandola a 45 milioni di base fissa più 5 di bonus facilmente raggiungibili. Ma quanto costerà questo acquisto all’Inter? Come impatterà l’operazione a bilancio? Sono domande a cui risponde Calcio e Finanza.
"Partendo dal cartellino, possiamo ipotizzare che lo scenario definitivo sia quello di un accordo tra il club milanese e l’Atalanta per una base fissa a 45 milioni di euro più bonus, magari con l’inserimento di alcuni premi più facili da raggiungere in modo che la cifra si avvicini sensibilmente ai 50 milioni richiesti".
"Da parte sua, Palestra ha già trovato un accordo con l’Inter fino al 2031, cinque anni di contratto. Questo significa che – sulla base dei 45 milioni di euro di parte fissa – la quota ammortamento per la stagione 2026/27 sarebbe pari a 9 milioni di euro. Qui andrebbe poi aggiunto lo stipendio, che secondo le indiscrezioni ammonterebbe a 2 milioni di euro netti (3,7 milioni di euro lordi)".
"Se le cifre fossero confermate, il costo stagionale di Marco Palestra per l’Inter ammonterebbe complessivamente a 12,7 milioni di euro. Investimento che, allo stato attuale e in attesa di altre operazioni estive, farebbe del nuovo laterale nerazzurro il giocatore più costoso della rosa alle spalle dei soli Lautaro Martinez e Nicolò Barella".
(Calcio e Finanza)
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