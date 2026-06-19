Marco Palestra si avvicina a grandi passi verso l'Inter. La trattativa, che viveva una fase di stallo, ha avuto un'accelerata nella giornata di ieri quando Marotta ha incontrato Percassi. Il club di Viale della Liberazione ha migliorato la propria offerta portandola a 45 milioni di base fissa più 5 di bonus facilmente raggiungibili. Ma quanto costerà questo acquisto all’Inter? Come impatterà l’operazione a bilancio? Sono domande a cui risponde Calcio e Finanza.