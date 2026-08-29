Nelle scorse ore, l'Inter ha finalizzato il colpo Charlys per l'Under 23 di Stefano Vecchi. L'edizione odierna di Tuttosport svela i dettagli

Marco Macca
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Nelle scorse ore, l'Inter ha finalizzato il colpo Charlys per l'Under 23 di Stefano Vecchi. L'edizione odierna di Tuttosport svela i dettagli dell'operazione con il Verona:

charlys inter verona instagram

"Altro colpo per l’Inter Under 23, che dopo l’attaccante Fumagalli ieri ha chiuso per il centrocampista brasiliano Charlys: prestito con diritto di riscatto dal Verona. Un elemento che piaceva pure in Serie B, ma il fascino del club interista è stato irresistibile".

FC Internazionale U23 Training Session
Getty Images

"Oggi visite e firma sul contratto fino al 2030 - in caso di acquisto a titolo definitivo. Definita pure la cessione alla Roma per 1,5 milioni (più percentuale sulla futura vendita)".

charlys inter under23

(Fonte: Tuttosport)

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