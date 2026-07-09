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Inter, primi contatti per Lucumi: si aspetta il 15 luglio. Due le pedine da offrire al Bologna

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Non solo Chalobah per la difesa, l'Inter sta sondando anche piste per rimpolpare il reparto. Una è quella che porta al centrale del Bologna
Andrea Della Sala Redattore 

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Non solo Chalobah per la difesa, l'Inter sta sondando anche piste per rimpolpare il reparto arretrato di Chivu. C'è un altro profilo seguito dall'area mercato nerazzurro e gioca in Serie A: John Lucumi del Bologna.

Inter, primi contatti per Lucumi: si aspetta il 15 luglio. Due le pedine da offrire al Bologna- immagine 2
Getty Images

"Lucumi vuole continuare a vivere notti internazionali: e allora Inter e Juve sì, aspettando di capire se big di Premier si faranno vive scalzando come capita sempre più spesso la concorrenza. No al Nottingham, almeno per ora, che pure era pronta a offrirgli un ricco contratto (circa 3 milioni netti più bonus all'anno per 5 anni). Primi contatti tra l'Inter e Lucumi, ma come la Juve, pure i nerazzurri attendono il 15 di luglio e la scadenza della clausola per approfondire la trattativa, nel tentativo di abbassare il prezzo. Anche perché l'Inter intende approfittare, se possibile, degli interessamenti del Bologna per il mediano Akinsanmiro (21), rientrato a Milano dal prestito al Pisa, e per la mezzala Yanis Massolin (23)", spiega il Resto del Carlino.

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