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calciomercato
Inter, primi contatti per Lucumi: si aspetta il 15 luglio. Due le pedine da offrire al Bologna
Non solo Chalobah per la difesa, l'Inter sta sondando anche piste per rimpolpare il reparto arretrato di Chivu. C'è un altro profilo seguito dall'area mercato nerazzurro e gioca in Serie A: John Lucumi del Bologna.
"Lucumi vuole continuare a vivere notti internazionali: e allora Inter e Juve sì, aspettando di capire se big di Premier si faranno vive scalzando come capita sempre più spesso la concorrenza. No al Nottingham, almeno per ora, che pure era pronta a offrirgli un ricco contratto (circa 3 milioni netti più bonus all'anno per 5 anni). Primi contatti tra l'Inter e Lucumi, ma come la Juve, pure i nerazzurri attendono il 15 di luglio e la scadenza della clausola per approfondire la trattativa, nel tentativo di abbassare il prezzo. Anche perché l'Inter intende approfittare, se possibile, degli interessamenti del Bologna per il mediano Akinsanmiro (21), rientrato a Milano dal prestito al Pisa, e per la mezzala Yanis Massolin (23)", spiega il Resto del Carlino.
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