"Lucumi vuole continuare a vivere notti internazionali: e allora Inter e Juve sì, aspettando di capire se big di Premier si faranno vive scalzando come capita sempre più spesso la concorrenza. No al Nottingham, almeno per ora, che pure era pronta a offrirgli un ricco contratto (circa 3 milioni netti più bonus all'anno per 5 anni). Primi contatti tra l'Inter e Lucumi, ma come la Juve, pure i nerazzurri attendono il 15 di luglio e la scadenza della clausola per approfondire la trattativa, nel tentativo di abbassare il prezzo. Anche perché l'Inter intende approfittare, se possibile, degli interessamenti del Bologna per il mediano Akinsanmiro (21), rientrato a Milano dal prestito al Pisa, e per la mezzala Yanis Massolin (23)", spiega il Resto del Carlino.