Il Mondiale U20 in corso di svolgimento in Cile è la grande vetrina internazionale per i giovani talenti di tutto il mondo.
calciomercato
L’Equipe – Inter ancora a caccia di talenti: contatti intensi per N’Guessan, ecco chi è
Un palcoscenico che sta catalizzando l'attenzione di tutti gli addetti ai lavori e degli appassionati del settore, e che sta proponendo numerosi prospetti interessanti. L'Inter, da sempre particolarmente attenta a queste manifestazioni, non poteva non osservare con grande curiosità, e ci sarebbe un nome finito sulla lista degli scout nerazzurri: secondo L'Equipe, il profilo in questione sarebbe quello di Djylian N'Guessan.
Chi è—
Attaccante francese classe 2008, in grado di giocare sia da prima punta che da esterno offensivo, N'Guessan è stato uno dei protagonisti del positivo cammino della Nazionale transalpina, concluso al quarto posto dopo aver mancato l'accesso alla finalissima solamente dopo aver perso ai calci di rigore contro il Marocco. Calciatore che vede particolarmente bene la porta, come dimostrano i 23 gol segnati in 25 partite con le selezioni U16 e U17, N'Guessan non è riuscito a lasciare il segno al Mondiale (giocato ampiamente da sotto età) in termini realizzativi, ma ha disputato tutte e 7 le partite giocate dalla Francia, di cui 5 da titolare.
Inter in corsa—
Sotto contratto fino al 30 giugno 2027 con il Saint-Etienne, con cui vanta già 8 presenze in Ligue 1 nella scorsa stagione, N'Guessan viene considerato un talento sul quale scommettere ad occhi chiusi: Chelsea, Inter, Udinese e Watford hanno intensificato i contatti durante il torneo, sfruttando anche il fatto che al momento non pare intenzionato a rinnovare con il suo attuale club di appartenenza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA