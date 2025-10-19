Un palcoscenico che sta catalizzando l'attenzione di tutti gli addetti ai lavori e degli appassionati del settore, e che sta proponendo numerosi prospetti interessanti. L'Inter, da sempre particolarmente attenta a queste manifestazioni, non poteva non osservare con grande curiosità, e ci sarebbe un nome finito sulla lista degli scout nerazzurri: secondo L'Equipe, il profilo in questione sarebbe quello di Djylian N'Guessan.