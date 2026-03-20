La porta è uno dei reparti che può cambiare radicalmente la prossima stagione in casa Inter: Vicario non è l'unico candidato

Marco Astori Redattore 20 marzo 2026 (modifica il 20 marzo 2026 | 10:02)

La porta è uno dei reparti che può cambiare radicalmente la prossima stagione in casa Inter: da capire infatti cosa succederà con Yann Sommer, in scadenza di contratto, e Josep Martinez, che potrebbe voler andare a fare il primo da qualche altra parte. Ecco il perché del forte interesse per Guglielmo Vicario, che non è però l'unico sul taccuino del club.

"L’avventura in Premier dell’ex-Empoli, in questa stagione, si sta rivelando meno felice, tra qualche critica di troppo e il desiderio di tornare in Italia. Insomma, anche per Vicario, l’Inter è un’occasione. Molto, però, dipenderà dalle richieste degli Spurs, peraltro, appena eliminati dalla Champions e, soprattutto in piena lotta per non retrocedere in campionato. Ad ogni modo, il portiere azzurro non è il candidato unico per il dopo-Sommer.

Restando in Italia, Carnesecchi è un’opzione sempre importante. Un’altra ipotesi da non scartare, seppure complicata, anche perché ci sta pensando pure la Juventus, è Alisson, numero uno del Liverpool, con scadenza del contratto nel 2027. E attenzione anche a Lunin, vice di Courtois al Real Madrid. Mentre sono un po’ in calo le quotazioni del cagliaritano Caprile.