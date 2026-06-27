Nelle ultime ore è emerso il nome di Anan Khalaili per la fascia destra dell'Inter, dopo che è saltata l'operazione Palestra

Matteo Pifferi Redattore 27 giugno 2026 (modifica il 27 giugno 2026 | 10:46)

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Nelle ultime ore è emerso il nome di Anan Khalaili per la fascia destra dell'Inter: " L’Inter si è mossa per prendere le coordinate dell’operazione con l’Union Saint-Gilloise; il nazionale israeliano è un giocatore molto offensivo ma l’idea di Chivu sembra proprio essere quella di garantirsi una “freccia” che dia imprevedibilità e porti qualche dribbling alla manovra.

Terreno scivoloso, quello che porta a Khalaili per la concorrenza del Napoli che ha già un principio di accordo con il giocatore per un quinquennale a 1,5 milioni e si è visto respingere un’offerta da 14-15 milioni per il cartellino. L’Union valuta l’esterno 25 milioni ma a 20 può arrivare il via libera.

Parte invece da 30 milioni l’Atletico Madrid per Molina che ha un curriculum ben diverso rispetto a Khalaili: il campione del mondo con l’Argentina già conosce l’Italia - giocava nell’Udinese - e ha un contratto in scadenza nel 2028 (per la precisione sarebbe 2027, ma il club possiede l’opzione unilaterale per prolungare l’accordo per un’altra stagione). Anche in questo caso l’Inter ha preso le coordinate dell’operazione con l’entourage di Molina che chiede 4 milioni a fronte dei 2,8 milioni che guadagna a Madrid, bonus inclusi", si legge su Tuttosport che poi non esclude i profili di Cambiaso, Ndoye e Kayode che però hanno valutazioni molto alte, intorno ai 40 mln.