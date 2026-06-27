"Un’idea ancora viva che non dovrebbe comportare un esborso esagerato ma garantirebbe qualità e duttilità è quella che porta a Moussa Diaby dell’Al-Ittihad. Il francese, acquistato dal club arabo per la cifra monstre di 60 milioni di euro un paio di stagioni fa, ha visto il costo del proprio cartellino deprezzarsi sensibilmente e dopo aver sfiorato l’Inter nel gennaio scorso potrebbe essere preso nuovamente in considerazione. Ma non è l’unico ritorno di fiamma su cui l’Inter potrebbe soffiare, perché proprio nello stesso mercato invernale pure Brooke Norton-Cuffy del Genoa era stato vicinissimo. La dirigenza nerazzurra aveva “apparecchiato” il futuro in caso di addio a Dumfries, quando l’olandese sembrava diretto verso Liverpool, trovando l’accordo sia con l’esterno inglese che con la società rossoblù. La partenza rinviata di Denzel aveva però messo tutto in standby. Il Genoa chiede circa 18 milioni per lasciar partire Norton-Cuffy, ma nel frattempo è cresciuta la concorrenza con Juve, Napoli e Fiorentina vigili", scrive La Gazzetta dello Sport.