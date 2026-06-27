FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, quanto serve per il sì di Khalaili. In corsa anche Diaby e Norton-Cuffy: la situazione

calciomercato

Inter, quanto serve per il sì di Khalaili. In corsa anche Diaby e Norton-Cuffy: la situazione

Inter, quanto serve per il sì di Khalaili. In corsa anche Diaby e Norton-Cuffy: la situazione - immagine 1
L'Inter cerca un esterno per prendere il posto di Dumfries. La società aveva individuato Palestra, finito al Chelsea, e deve trovare un'alternativa
Andrea Della Sala Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'Inter cerca un esterno destro per prendere il posto di Denzel Dumfries. La società aveva individuato Marco Palestra, poi finito al Chelsea, e ora deve trovare un'alternativa.

Inter, quanto serve per il sì di Khalaili. In corsa anche Diaby e Norton-Cuffy: la situazione- immagine 2
Getty Images

"Un’idea ancora viva che non dovrebbe comportare un esborso esagerato ma garantirebbe qualità e duttilità è quella che porta a Moussa Diaby dell’Al-Ittihad. Il francese, acquistato dal club arabo per la cifra monstre di 60 milioni di euro un paio di stagioni fa, ha visto il costo del proprio cartellino deprezzarsi sensibilmente e dopo aver sfiorato l’Inter nel gennaio scorso potrebbe essere preso nuovamente in considerazione. Ma non è l’unico ritorno di fiamma su cui l’Inter potrebbe soffiare, perché proprio nello stesso mercato invernale pure Brooke Norton-Cuffy del Genoa era stato vicinissimo. La dirigenza nerazzurra aveva “apparecchiato” il futuro in caso di addio a Dumfries, quando l’olandese sembrava diretto verso Liverpool, trovando l’accordo sia con l’esterno inglese che con la società rossoblù. La partenza rinviata di Denzel aveva però messo tutto in standby. Il Genoa chiede circa 18 milioni per lasciar partire Norton-Cuffy, ma nel frattempo è cresciuta la concorrenza con Juve, Napoli e Fiorentina vigili", scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE

"Resiste poi anche un’opzione più esotica, la pista israeliana che porterebbe ad Anan Khalaili dell’Union Saint-Gilloise. Tatticamente l’esterno che appare tra i più adatti al 3-5-2 dell’Inter, avendo occupato proprio quel ruolo non solo nel campionato belga ma pure in Champions League. Khalaili era stato proposto al club qualche settimana fa e la dirigenza si è presa il tempo necessario per valutare pro e contro di un eventuale affondo, ma nel frattempo si è inserito il Napoli che ha avviato colloqui approfonditi con il club belga: il via libera potrebbe arrivare con una proposta da una ventina di milioni", aggiunge Gazzetta.

 

 

Leggi anche
CorSport sicuro: “Sfumato Paz, ecco qual è ora il primo obiettivo del mercato...
Romano: “L’Inter si è mossa per Khalaili, la richiesta dell’Union SG. Nella...

© RIPRODUZIONE RISERVATA