Diouf ha concluso la sua prima stagione in nerazzurro segnando in campionato, in Coppa Italia e anche in Champions League, nel 2-0 dell'ultima giornata della League Phase a Dortmund contro il Borussia. "Chivu ne ha sottolineato le qualità tecniche e la voglia di mettersi in mostra: “È un giocatore da Inter. Anche quando c’era qualcuno che lo criticava. È migliorato, ha avuto chance e le ha sfruttate. E poi dribbla, sterza, ha un passo importante…”. Insomma, un esterno a tutta fascia. Cristian lo vede lì. Quest’anno gli ha fatto fare l’ala, la mezzala e la seconda punta, ma alla fine, dopo averlo visionato a lungo anche in allenamento, ha scelto di fargli fare l’esterno a tempo pieno. Il ruolo dove sarà impiegato l’anno prossimo", aggiunge La Gazzetta dello Sport.