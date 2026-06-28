"Gli faccio i complimenti per questa prestazione e per tutto ciò che sta mostrando da quando è entrato in nazionale", aggiunge Modric su Sucic

Matteo Pifferi Redattore 28 giugno 2026 (modifica il 28 giugno 2026 | 19:05)

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La Croazia ha vinto 2-1 contro il Ghana e ha ottenuto il pass per i sedicesimi di finale, confermando il secondo posto nel girone alle spalle dell'Inghilterra.

Protagonista del match è stato Petar Sucic: il centrocampista dell'Inter ha disputato una grande partita, condita dal gol del momentaneo 1-0 con una grande conclusione da fuori area.

Un gol e un assist per Sucic dopo le prime tre partite al Mondiale e arrivano anche i complimenti di Luka Modric: “Sucic ha detto che ho giocato come un ventenne? Beh, fa piacere… Ringrazio Petar. Ha disputato davvero una partita straordinaria e sta dimostrando di essere il presente di questa nazionale, non soltanto il futuro.

Gli faccio i complimenti per questa prestazione e per tutto ciò che sta mostrando da quando è entrato in nazionale. Deve semplicemente continuare così”