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Modric: “Sucic non è solo il futuro ma anche il presente della Croazia. Deve…”
La Croazia ha vinto 2-1 contro il Ghana e ha ottenuto il pass per i sedicesimi di finale, confermando il secondo posto nel girone alle spalle dell'Inghilterra.
Protagonista del match è stato Petar Sucic: il centrocampista dell'Inter ha disputato una grande partita, condita dal gol del momentaneo 1-0 con una grande conclusione da fuori area.
Un gol e un assist per Sucic dopo le prime tre partite al Mondiale e arrivano anche i complimenti di Luka Modric: “Sucic ha detto che ho giocato come un ventenne? Beh, fa piacere… Ringrazio Petar. Ha disputato davvero una partita straordinaria e sta dimostrando di essere il presente di questa nazionale, non soltanto il futuro.
Gli faccio i complimenti per questa prestazione e per tutto ciò che sta mostrando da quando è entrato in nazionale. Deve semplicemente continuare così”
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