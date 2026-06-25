Il blitz del Chelsea che ha rilanciato sia con l'Atalanta che col giocatore ha lasciato tutti senza parole in casa nerazzurra.

Andrea Della Sala Redattore 25 giugno 2026 (modifica il 25 giugno 2026 | 12:46)

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La trattativa per Palestra sembrava in dirittura d'arrivo per l'Inter, poi il blitz del Chelsea che ha rilanciato sia con l'Atalanta che col giocatore ha lasciato tutti senza parole in casa nerazzurra.

"L’epilogo può lasciare ancora l’amaro in bocca ma già da ieri, all’indomani del dietrofront dell’esterno, l’Inter ha iniziato a voltare pagina e a lasciarsi Marco Palestra, e una trattativa tanto lunga quanto binario morto, alle spalle. Resta la delusione, e anche la rabbia, per un colpo che era a un passo dall’essere piazzato oe invece è stato ricevuto, incassato. Questa entrata sarebbe balzata di diritto in cima alla graduatoria delle più costose dell’era Oaktree, che aveva acconsentito allo stanziare fino a 50 milioni per un unico elemento, uno sforzo economico senza precedenti per l’attuale proprietà. Il ragazzino di Buccinasco aveva convinto tutti e tutti erano sicuri che avrebbe garantito contemporaneamente prospettiva, tranquillità tattica sulla corsia di destra lasciata vuota da Denzel Dumfries e quell’incremento fondamentale del tasso di italianità tanto caro a società e dirigenza", si legge su La Gazzetta dello Sport.

"Ora lo scenario è cambiato. L’Inter avrebbe costruito insieme e per Palestra un certo tipo di percorso, tattico (Cristian Chivu era il primo estimatore del 21enne, col quale si era anche complimentato dopo l’ultima gara a San Siro contro il Cagliari) ma anche di crescita all’interno del club che fa delle quote azzurre un consolidato punto di forza. È svanito tutto in un pomeriggio milanese caldissimo ma che è riuscito a gelare l’Inter che ora è chiamata a reagire dopo questa mazzata. Il Chelsea ha convinto l’Atalanta e soprattutto il giocatore con 30 milioni di stipendio nei prossimi 6 anni. Cifre da fantamercato per il calcio italiano", aggiunge Gazzetta.