GUARRO e PACE EP12: Bivio, l'Inter ha scelto. Tutto su Diaby, Gonzalez. Nuova idea Jones

Si complica la pista che porta a Moussa Diaby. Sul francese è piombato il Bayer Leverkusen che rappresenterebbe un ritorno visto che con le aspirine ha giocato dal 2019 al 2023. Come sottolinea Tuttosport, il ventisettenne sarebbe più che felice di tornare in Bundesliga.

"Anche perché consapevole di essere un titolarissimo e possibile stella nel 4-3-3 dell’allenatore Carles Martinez, che lo schiererebbe nel suo ruolo naturale di esterno d’attacco (e non da quinto nel 3-5-2 interista). Anche in questo caso serve che il calciatore accetti una drastica riduzione dello stipendio attuale, magari anche l’incentivo all’esodo da parte dei sauditi, ma la possibile offerta rossonera, si parla di un quadriennale da 6.5 milioni netti per annata, sarebbe comunque più alta di quanto pianificato dai nerazzurri".

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"Insomma il Leverkusen ha messo la freccia, mentre a osservare l’evoluzione della situazione, non c’è solo l’Inter, ma anche il Benfica. L’intenzione nerazzurra resta sempre quella di avere un laterale, come richiesto da Chivu, con caratteristiche offensive, che lo rendano capace di saltare l’uomo e creare la superiorità numerica. Doti che rimandano anche a Nico Gonzalez, proposto recentemente – ancora una volta – da intermediari. L’argentino però sarebbe un adattato e il suo profilo non scalda più di tanto i campioni d’Italia".

(Tuttosport)