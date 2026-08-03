Cristian Chivu ha sottolineato la necessità di inserire un esterno nella rosa nerazzurra. Dopo i mancati arrivi di Palestra e Kalhaili, l'Inter sta seguendo diverse piste. Una porta a un ritorno di fiamma, Moussa Diaby. Il francese era finito nei radar del club nerazzurro a gennaio, ma alla fine Inter e Al-Ittihad non riuscirono a trovare un accordo.

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Tuttosport fa il punto sui nomi seguiti dal club per la fascia. "Per quanto riguarda l’esterno “specialista” resta viva l’ipotesi legata a Moussa Diaby, visto che questi vuole da mesi lasciare l’Al-Ittihad (era già stato obiettivo concreto dell’Inter a gennaio) mentre è stato offerto Michael Kayode, terzino italiano ex-Fiorentina classe 2004 oggi al Brentford. Il problema è sempre legato a risorse che sono tutt’altro che infinite, da qui un certo immobilismo che ha avvolto le mosse di mercato nelle ultime settimane", sottolinea il quotidiano.

(Tuttosport)