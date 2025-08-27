Se arriverà un'occasione. Marotta ha parlato di mercato chiuso per l'Inter ma anche di un'occasione che potrebbe essere colta qualora arrivasse. E il pensiero è andato al centrale che potrebbe mancare con Acerbi e de Vrijche vanno per i 38 e i 34. Si pensa così alla possibilità dell'acquisto di un giovane e dal costo non più alto dei 20 mln. Ma in quella fascia di prezzo non ci sono sul mercato tanti giocatori già pronti. Così il quotidiano TuttoSport torna a ribadire che c'era l'ok per Leoni, poi finito al Liverpool.
calciomercato
Inter, serve un centrale? Due profili valutati ma dubbi su entrambi
Due nomi ora sarebbero quelli valutati dal club nerazzurro: "Resta sullo sfondo il 19enne turco Akcicek del Fenerbahce - in Turchia parlano di un ritorno di fiamma, ma l’Inter dopo aver sondato il terreno con 16 milioni nei giorni scorsi, non pare intenzionata a insistere. Così come verrà monitorato Fabio Chiarodia del Borussia Monchengladbach, classe 2005, nazionale Under 20 azzurro. Per questo, al momento, non è da escludere che Ausilio e Baccin decidano di allungare la fase di valutazione e rinviare l’acquisto a gennaio", si legge sul quotidiano torinese.
Ceduto invece al Santos Palacios con diritto di riscatto sui 10 mln e il 20% di una futura rivendita con i brasiliani che pagheranno l'ingaggio dell'argentino. "Arrivato la scorsa estate per 6.5 milioni, il ragazzo si è dimostrato acerbo, non riuscendo a trovare spazio da gennaio neanche al Monza", conclude il giornale a proposito del ragazzo.
(Fonte: TS)
© RIPRODUZIONE RISERVATA