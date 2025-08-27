Inter, serve un centrale? Due profili valutati ma dubbi su entrambi

Se arriverà un'occasione. Marotta ha parlato di mercato chiuso per l'Inter ma anche di un'occasione che potrebbe essere colta qualora arrivasse. E il pensiero è andato al centrale che potrebbe mancare con Acerbi e de Vrijche vanno per i 38 e i 34. Si pensa così alla possibilità dell'acquisto di un giovane e dal costo non più alto dei 20 mln. Ma in quella fascia di prezzo non ci sono sul mercato tanti giocatori già pronti. Così il quotidiano TuttoSport torna a ribadire che c'era l'ok per Leoni, poi finito al Liverpool.