Il mercato dell'Inter potrebbe non essere ancora terminato. Il club nerazzurro è attento a eventuali occasioni per il reparto arretrato. Chiuso il mercato bisognerà fare chiarezza sul futuro di Piero Ausilio e Dario Baccin.

"L’Inter cede in prestito Palacios al Santos e valuterà profili di difensori low cost se si presenterà un’occasione. A fine mercato Piero Ausilio e Dario Baccin ascolteranno la proposta dell’Al Hilal che, su suggerimento di Simone Inzaghi, intende potenziare la struttura dirigenziale. La sensazione è che il ds dell’Inter intenda fornire la precedenza al club a cui è legato fino al 2027", scrive il Corriere della Sera.