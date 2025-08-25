Luca Marchetti, infatti, intervenuto a Sky Sport ha ammesso come l'Inter stia cercando un difensore in questi ultimi giorni di mercato:

"Certezze non le possiamo avere ma l'Inter vorrebbe fare un difensore. Il mercato è aperto e le opportunità magari verranno fuori, sicuramente l'Inter lo sta cercando. Serve un'opportunità anche per il futuro, visto che la difesa è il reparto più anziano".

"L'Inter ha una disponibilità economica anche abbastanza importante, aveva sondato profili su cui però non ha affondato. Vedremo se ci sarà qualcosa che convincerà Ausilio e Marotta a fare l'investimento, l'intenzione c'è a prescindere dalle uscite"