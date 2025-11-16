La dirigenza nerazzurra è già al lavoro per rinforza e ringiovanire il reparto arretrato in vista della prossima stagione

Fabio Alampi Redattore 16 novembre 2025 (modifica il 16 novembre 2025 | 10:02)

Come noto già da tempo, la strategia di mercato dell'Inter in vista della prossima stagione prevede l'acquisto di un difensore che possa rinforzare e ringiovanire il reparto, costretto a fare i conti con la carta d'identità di molti dei suoi protagonisti. In casa nerazzurri le idee sono chiare, anche per quanto riguarda i nomi, come scrive Tuttosport: "Acerbi, De Vrij e pure Darmian. Come ormai è arcinoto i tre difensori over 30 nella rosa dell'Inter - il centrale italiano compirà 38 anni a febbraio, l'olandese 34 sempre a febbraio, il jolly ex Torino 36 a dicembre - a fine stagione potrebbero dire addio. Il loro contratto è in scadenza nel giugno 2026 e la società, seguendo anche le linee direttive di Oaktree che già dalla scorsa estate ha indicato di ringiovanire l'organico, è al momento propensa a non prolungarli".

In cima alla lista — "Ci sono davanti ancora sette mesi e mezzo, tante gare e traguardi da raggiungere che potrebbero cambiare le valutazioni, ma oggi Marotta, Ausilio e Baccin sanno che al 90% nell'estate 2026 dovranno ingaggiare almeno un difensore centrale, se non due, ricordando che Akanji, arrivato dal Manchester City in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni, verrà quasi sicuramente acquistato a prescindere dalle condizioni per l'obbligo di riscatto legate alla vittoria dello scudetto. Sempre che, ovviamente, non ci sia la necessità di comprare un difensore già a gennaio.

Altrimenti, tutto rinviato a fine annata con due difensori oggi in cima alla lista: Joel Ordonez, 21enne ecuadoriano del Club Brugge, club con cui i nerazzurri sono in ottimi rapporti per il recente affare legato ad Aleksandar Stankovic (pure lui candidato al rientro alla base grazie alla recompra da 23 milioni in favore dei nerazzurri); e Oumar Solet, 25enne dell'Udinese, già sondato l'estate passata, con l'affare che non decollò anche per le incognite extra-campo del francese. Ordonez vale molto, più di 30 milioni, Solet almeno 25".

Le alternative — "Ci sono poi altri profili, dal più esperto Gila della Lazio (25 anni, contratto in scadenza nel 2027, piace anche al Milan), a due giovani che si stanno mettendo in mostra in questo avvio di campionato e che sono pure nel mirino della Juventus: Muharemovic del Sassuolo (classe 2003; i bianconeri vantano il 50% sulla futura rivendita) e Tiago Gabriel del Lecce (2004)".