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Inter, futuro scritto per Dimarco: aspetterà che il telefono squilli quest’estate per…

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L’exploit dal quale è reduce Dimarco meriterebbe evidentemente una gratificazione di cui sarà cosa buona e giusta discuterne a quattro occhi
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Stagione spaziale per Federico Dimarco, che ha chiuso in modo trionfale il suo campionato col premio di MVP della Serie A e con un cioccolatino su punizione ieri contro il Bologna. E anche per questo, dopo i 7 gol e i 17 assist, il futuro è sicuramente ancora a tinte nerazzurre.

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Secondo il Corriere dello Sport, "durante le meritatissime vacanze, senza alcuna ansia, attenderà che il telefono squilli: non vede l’ora di rinnovare il contratto con il club nerazzurro che attualmente è in scadenza nel 2027.

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C’è un’opzione che permette all’Inter di rimanere tranquilla in merito, ma l’exploit dal quale è reduce Dimarco meriterebbe evidentemente una gratificazione di cui sarà cosa buona e giusta discuterne a quattro occhi come si fa nelle migliori famiglie. Sarà compito prevalentemente della dirigenza e del suo entourage, mentre il ragazzo potrà ricaricare le batterie, come faranno anche i suoi compagni".

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