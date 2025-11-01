FC Inter 1908
Inter, più un mediano che un difensore. Serve un’uscita: non solo Diouf, altre due opzioni

L'Inter vorrebbe andare sul mercato a gennaio per inserire un centrocampista ma prima deve fare spazio in un reparto affollato
Andrea Della Sala Redattore 

L'Inter ha individuato quello che potrebbe essere l'elemento mancante nella rosa di Chivu e ci lavora già per gennaio. Il tecnico insiste con la sua idea di calcio aggressiva, con la difesa alta e necessita di equilibrio in mezzo al campo. Frendrup è l'obiettivo per gennaio, ma prima bisogna cercare di fare spazio.

"Per inglobare un centrocampista l’Inter deve cederne almeno un altro: oggi sono in sette per tre ruoli ad allenarsi ad Appiano Gentile. Tanti. E’ immaginabile che proprio Diouf, pagato 20 milioni più bonus ad agosto, possa partire durante la finestra invernale, magari prestato una squadra che gli consenta di crescere: fin qui ha giocato appena 26 minuti con Chivu, che un paio di settimane fa ha ammesso di non ritenerlo pronto per la Serie A. Ma anche Zielinski per età (31 anni) e stipendio (4,5 milioni) può andare via se troverà un’offerta soddisfacente", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"E persino Frattesi, che ormai è confinato allo status di vice Barella, potrebbe manifestare il desiderio di cambiare aria per recuperare continuità nell’anno che - speriamo per l’Italia - si concluderà con il Mondiale. E’ presto per indovinare gli incastri giusti ma la pianificazione comincia da lontano: un corridore in mezzo al campo rinforzerebbe la stabilità del telaio. Più di un difensore di ruolo? All’Inter pensano di sì", precisa il quotidiano.

