L'Inter vorrebbe andare sul mercato a gennaio per inserire un centrocampista ma prima deve fare spazio in un reparto affollato
L'Inter ha individuato quello che potrebbe essere l'elemento mancante nella rosa di Chivu e ci lavora già per gennaio. Il tecnico insiste con la sua idea di calcio aggressiva, con la difesa alta e necessita di equilibrio in mezzo al campo. Frendrup è l'obiettivo per gennaio, ma prima bisogna cercare di fare spazio.
"Per inglobare un centrocampista l’Inter deve cederne almeno un altro: oggi sono in sette per tre ruoli ad allenarsi ad Appiano Gentile. Tanti. E’ immaginabile che proprio Diouf, pagato 20 milioni più bonus ad agosto, possa partire durante la finestra invernale, magari prestato una squadra che gli consenta di crescere: fin qui ha giocato appena 26 minuti con Chivu, che un paio di settimane fa ha ammesso di non ritenerlo pronto per la Serie A. Ma anche Zielinski per età (31 anni) e stipendio (4,5 milioni) può andare via se troverà un’offerta soddisfacente", sottolinea La Gazzetta dello Sport.