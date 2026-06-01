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Mediaset – Inter, si punta al doppio colpo. Palestra prende posizione, la formula per Solet
La linea dettata dal club è quella di ringiovanire la rosa e il miglior talento italiano è rappresentato da Palestra. Ci sono i primi contatti tra i due club, l'anno scorso non era andato a buon fine l'affare Lookman, perché il club non accettava contropartite e la richiesta era elevata. Per l'Atalanta stavolta potrebbe essere sufficiente una cifra vicina ai 40 milioni di euro, anche perché il ragazzo vuole provare questa esperienza, ha messo l'Inter davanti a tutto e ci sono i nazionali che lo stanno pressando in questo momento ed è, al di là di quello che sarà il destino di Dumfries con quella clausola a 25 milioni, un'idea molto concreta per l'Inter.
L'altra riguarda rinforzare la difesa e sono usciti dei nomi come quelli di Alaba, Maguire, che non arriveranno. Il pensiero è più su un altro giovane, un giocatore comunque di esperienza in Serie A come Solet dell'Udinese, 26 anni, anche in questo caso c'è l'idea di arrivare presto alla conclusione, quindi acquisti chirurgici e rapidi per accontentare Chivu. Qui si pensa a un prestito con obbligo ai friulani, un'operazione tra i 25 e i 30 milioni, l'Inter ha già adesso le idee chiare su come rinforzare la rosa abbassando l'età.
(Sportmediaset)
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