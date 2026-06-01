La linea dettata dal club è quella di ringiovanire la rosa e il miglior talento italiano è rappresentato da Palestra. Ci sono i primi contatti tra i due club, l'anno scorso non era andato a buon fine l'affare Lookman, perché il club non accettava contropartite e la richiesta era elevata. Per l'Atalanta stavolta potrebbe essere sufficiente una cifra vicina ai 40 milioni di euro, anche perché il ragazzo vuole provare questa esperienza, ha messo l'Inter davanti a tutto e ci sono i nazionali che lo stanno pressando in questo momento ed è, al di là di quello che sarà il destino di Dumfries con quella clausola a 25 milioni, un'idea molto concreta per l'Inter.