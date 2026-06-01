"La luce che porta a Oumar Solet è sempre più verde. Il centrale francese, primo obiettivo dell’Inter per la difesa, è sempre più vicino ai nerazzurri . Il via libera è anche legale. Il procedimento per violenza sessuale in cui è rimasto invischiato per mesi s’è chiuso con l’archiviazione. Solet era stato denunciato da una donna di circa 30 anni nel maggio 2025, al termine di una serata trascorsa con alcuni amici nell’abitazione friulana del difensore. Il 28 maggio la Procura di Udine ha disposto l’archiviazione. I suoi legali, intercettati dall’Ansa, hanno espresso viva soddisfazione per l'esito ampiamente liberatorio", spiega Gazzetta.

"Ora l’Inter può spingere sull’acceleratore. Lato giocatore è tutto fatto: accordo fino al 2031 e un vestito cucita su misura. Solet potrebbe giocare in tutti e tre i ruoli della difesa di Chivu. All’Udinese ha giocato soprattutto come braccetto destro, spingendosi in avanti con continuità. Stagione positiva la sua: tre gol in 38 presenze stagionali. I piani alti nerazzurri dovranno discutere il prezzo coi friulani. Si parte da una valutazione di 25 milioni. Tuttavia, all’interno dell’affare, può essere inserito anche un giovane dell’Under 23. Solet è nella lista dell'Inter da diverso tempo. Ausilio e Marotta l'hanno visto segnare a San Siro con l'Udinese e marcare capitan Lautaro... col Salisburgo. Ottobre 2023, gironi di Champions, 90' in campo al Meazza da avversario prima di sbarcare a Udinese. Il francese aveva raccontato alla Gazzetta di aver detto no al Napoli e che Milano gli piace parecchio. L'Inter ha registrato tutto. Il ruolo? Braccetto destro con licenza di offendere e di attaccare. In tal senso, Solet somiglia parecchio a Bisseck, il tedesco dalle lunghe leve sui resta vigile l'occhio del Bayern. Anche Solet ama spingersi in avanti con la sfera per cercare la superiorità e arrivare in area. In Serie A è stato il primo centrale difensivo per dribbling riusciti (42), ma anche il primo per palloni rubati e il terzo per palloni intercettati. Un jolly multiuso per la retroguardia", aggiunge il portale sportivo.