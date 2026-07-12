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Inter, ecco quando arriverà l’esito delle visite per Khalaili. Un nome può tornare di moda
L'esterno israeliano Anan Khalaili sta aspettando di sostenere ulteriori accertamenti per avere l'idoneità. Intanto l'Inter si guarda attorno per trovare le alternative nel caso in cui dovesse sfumare l'affare con l'Union SG.
"Inter con il fiato sospeso. Il (quasi) nuovo acquisto nerazzurro, Anan Khalaili, dovrà aspettare prima di diventare, se mai lo diventerà, un giocatore a disposizione di Cristian Chivu. L’esterno classe 2004 dell’Union Saint-Gilloise dovrà sottoporsi domani a nuovi accertamenti dopo che l’Istituto di Medicina dello Sport del Coni ha richiesto un approfondimento. Non sono emersi problemi di natura traumatica, che il dottor Volpi avrebbe potuto evidenziare. È stato il canale tv israeliano, Sport5, a spiegare quale sarà l’esame che il giocatore dovrà sostenere: un ecocardiogramma. Sarà sottoposto a un consulto approfondito e una serie di accertamenti. L’esito si avrà entro martedì", spiega il Corriere della Sera.
"È utile ricordare che i protocolli in Italia sono molto più stringenti rispetto a quelli applicati in altri campionati: ecco perché il giocatore ha senza problemi totalizzato 52 presenze in Belgio nell’ultima stagione prima del, per ora provvisorio, stop del Coni. Del resto l’Inter, già scottata dalla recente esperienza legata a Christian Eriksen, costretto poi a giocare nel Brentford, intende vederci chiaro. L’operazione, insomma, è a rischio: i nerazzurri dovrebbero investire 25 milioni più bonus per una pedina che verrebbe ritenuta fondamentale nello scacchiere del tecnico campione d’Italia. Prima di procedere a un investimento così significativo, è scontato che si intenda procedere senza lasciare nulla al caso. Guéla Doué dello Strasburgo, fratello del più noto Désiré del Psg, è un nome che può tornare di moda: piace anche al Milan ma costa più di 30 milioni. Da domani il quadro sarà più chiaro", aggiunge il quotidiano.
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