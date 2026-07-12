"Inter con il fiato sospeso. Il (quasi) nuovo acquisto nerazzurro, Anan Khalaili, dovrà aspettare prima di diventare, se mai lo diventerà, un giocatore a disposizione di Cristian Chivu. L’esterno classe 2004 dell’Union Saint-Gilloise dovrà sottoporsi domani a nuovi accertamenti dopo che l’Istituto di Medicina dello Sport del Coni ha richiesto un approfondimento. Non sono emersi problemi di natura traumatica, che il dottor Volpi avrebbe potuto evidenziare. È stato il canale tv israeliano, Sport5, a spiegare quale sarà l’esame che il giocatore dovrà sostenere: un ecocardiogramma. Sarà sottoposto a un consulto approfondito e una serie di accertamenti. L’esito si avrà entro martedì", spiega il Corriere della Sera.