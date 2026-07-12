Il club nerazzurro aveva sondato anche altri nomi ma poi era andata decisa sul giocatore dell'Union da cui ci si aspettava una crescita importante in breve tempo

Eva A. Provenzano Caporedattore 12 luglio 2026 (modifica il 12 luglio 2026 | 09:46)

"Khalaili era stato scelto per le sue grandi potenzialità. Così, in caso negativo, quelle stesse potenzialità andranno cercate in un altro profilo, ritardando i tempi di un innesto che è fondamentale per l’impianto tattico di Chivu".

Il Corriere dello Sport ha parlato questa mattina del caso Khalaili e delle visiste mediche ulteriori richieste dal Coni prima di approvare o meno l'idoneità fisica del ragazzo per giocare in Serie A. Protocolli rigidi rispetto a quelli degli altri Paesi.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Se l'idoneità fisica, nelle giornate di lunedì e martedì verranno svolti altri test principalmente sul cuore, non venisse concessa l'Inter dovrebbe ricominciare da capo per trovare un'alternativa. E Khalaili era già l'alternativa a Palestra, poi finito al Chelsea.

"Ma chi potrebbe essere questo “piano C”? Beh, nei giorni scorsi, quando le trattative con l’Union Saint-Gilloise sembravano essersi incagliate, era trapelato il nome di Guela Douédello Strasburgo, fratello maggiore di Desiré Doué, gioiellino del Psg e della Francia. Guela, invece, ha scelto la Costa D’Avorio come nazionale e ha pure preso parte al Mondiale. Il rischio però è che, a differenza delle valutazioni iniziali, potrebbe finire per costare anche parecchio di più rispetto a Khalaili", scrive il giornale sportivo a proposito dell'alternativa sondata dal club nerazzurro.

(Fonte: Corriere dello Sport)