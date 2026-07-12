"Khalaili era stato scelto per le sue grandi potenzialità. Così, in caso negativo, quelle stesse potenzialità andranno cercate in un altro profilo, ritardando i tempi di un innesto che è fondamentale per l’impianto tattico di Chivu".
calciomercato
CdS – Inter, Khalaili scelto per le sue potenzialità. Il piano C porta con sé un rischio
Il Corriere dello Sport ha parlato questa mattina del caso Khalaili e delle visiste mediche ulteriori richieste dal Coni prima di approvare o meno l'idoneità fisica del ragazzo per giocare in Serie A. Protocolli rigidi rispetto a quelli degli altri Paesi.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Se l'idoneità fisica, nelle giornate di lunedì e martedì verranno svolti altri test principalmente sul cuore, non venisse concessa l'Inter dovrebbe ricominciare da capo per trovare un'alternativa. E Khalaili era già l'alternativa a Palestra, poi finito al Chelsea.
"Ma chi potrebbe essere questo “piano C”? Beh, nei giorni scorsi, quando le trattative con l’Union Saint-Gilloise sembravano essersi incagliate, era trapelato il nome di Guela Douédello Strasburgo, fratello maggiore di Desiré Doué, gioiellino del Psg e della Francia. Guela, invece, ha scelto la Costa D’Avorio come nazionale e ha pure preso parte al Mondiale. Il rischio però è che, a differenza delle valutazioni iniziali, potrebbe finire per costare anche parecchio di più rispetto a Khalaili", scrive il giornale sportivo a proposito dell'alternativa sondata dal club nerazzurro.
(Fonte: Corriere dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA