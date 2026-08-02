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Si sono messi in evidenza in questo precampionato, prenotando di fatto un futuro da grandi. Ovviamente in nerazzurro. Lavelli e Mosconi sono i due nuovi gioielli di casa Inter e, al termine dell'estate, il club dovrà decidere il loro migliore percorso di crescita. Scrive la Gazzetta dello Sport:

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"Il sogno è fare un percorso alla Pio oppure alla Stankovic, visto il ritorno (per restare) del serbo. La volontà è giocarsi ogni possibilità fino all'ultimo secondo ma poi, se si dovrà brillare altrove, il 2007 e il 2006 nerazzurri accetteranno gli eventi e i trasferimenti, consapevoli che questa Inter comunque non intende affatto privarsi di loro. Si valutano solo prestiti infatti. Guai a lasciar andare definitivamente chi potrà essere il futuro della squadra. Sia per lui (Lavelli, ndr), sia per Mosconi - che ha un anno in più - dentro l'Inter si continua a sentire un sottofondo comune: è solo l'inizio".

"Mosconi e il compagno Lavelli sono diamanti grezzi ambiti sul mercato da quelle squadre che non rinunciano a rinforzarsi con giovani interessanti delle big da coltivare, coccolare e lanciare. Però l'Inter non ha alcuna fretta. Anche perché "le ossa" potranno farsele volendo entrambi anche nell'Under 23 di Stefano Vecchi e in un campionato come quello della Serie C che di sicuro è allenante e a suo modo faticoso contro tante realtà che giocano per rincorrere l'obiettivo B. Restare, significherebbe rendersi disponibili per Chivu durante tutto il corso della stagione, riassaporare il gusto dolcissimo di una chiamata dalla prima squadra, magari anche di qualche minuto a San Siro. Che sia in campionato oppure in Coppa Italia. Andar via (ma, come detto, esclusivamente in prestito) aprirebbe davanti a loro un percorso diverso ma non cambierebbe la visione che la società ha di loro. Basta che sia in Serie A oppure in qualche realtà di B che punta in alto".

(Fonte: Gazzetta.it)