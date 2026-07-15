GUARRO e PACE Ep10: Inter, e ora? Perisic, Spence, Singo, Read e il futuro di Pavard

Sono due i profili al vaglio dell’Inter per individuare l’erede di Denzel Dumfries. Dopo i tentativi andati a vuoto - per motivi diversi - per Marco Palestra e Anan Khalaili, i nerazzurri continuano la ricerca del nuovo titolare sulla corsia di destra.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

I nomi attenzionati dai nerazzurri sono Doué e Spence, rispettivamente laterali di Straburgo e Tottenham, due calciatori diversi rispetto all’israeliano, come sottolinea il Corriere dello Sport:

“A differenza dell’israeliano, un profilo dalle grandi potenzialità, ma evidentemente ancora da sviluppare completamente, sia l’ivoriano che l’inglese sono elementi già solidi e di esperienza a un certo livello. Di qui, appunto, la valutazione superiore. L’ulteriore differenza è che sono tutti e due meno offensivi rispetto a Khalaili, che aveva nelle sue corde il dribbling e l’assalto alla porta avversaria. Doué e Spence, invece, garantiscono innanzitutto copertura, poi è chiaro che grazie a fisicità e gamba sono assolutamente capaci di farsi “sentire” nella metà campo avversaria”.

Servirà un investimento importante per portare uno dei due all’ombra della Madonnina e alla corte di Cristian Chivu. Come sottolinea il quotidiano, è necessaria un’offerta nell’ordine dei 30-35 milioni.

Inoltre bisogna considerare che non è nemmeno scontato che Strasburgo e Tottenham siano così disposte a lasciarli andare, soprattutto il club transalpino, mentre Spence ha molta concorrenza agli Spurs con Pedro Porro titolare a destra e Udogie a sinistra.

L’inglese, impegnato questa sera nella semifinale Mondiale può agire indifferentemente su entrambe le fasce, seppure la sua preferenza sia per la destra.