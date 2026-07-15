Dopo la decisione del CONI di non concedere l'idoneità sportiva ad Anan Khalaili, l'Inter ora è tornata sul mercato per trovare un nuovo esterno

Marco Astori
Guarro e Pace episodio 10

GUARRO e PACE Ep10: Inter, e ora? Perisic, Spence, Singo, Read e il futuro di Pavard

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Dopo la decisione del CONI di non concedere l'idoneità sportiva ad Anan Khalaili, l'Inter ora è tornata sul mercato per trovare un nuovo esterno destro.

Marotta Inter
Getty Images

Ecco il punto da Fabrizio Biasin su X: "Marco Palestra era il piano A, Khalaili il piano B (ritenuto all’altezza del piano A e sfortunatissimo per evidenti motivi). Due possibilità.

Marotta

O trovano un’alternativa credibile e che li convince al 100% come le precedenti, oppure - piuttosto che un ripiego - meglio spostare l’investimento altrove e andare sull’usato sicuro: Ivan Perisic. “È vecchio”. È forte".

Biasin

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