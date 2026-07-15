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Il mercato dell'Inter non si fermerà di certo all'esterno destro. Piero Ausilio ha chiaramente specificato che ai nerazzurri serviranno due difensori. Uno di questi dovrà arrivare a stretto giro, per l'altro invece si potrà attendere ancora un po' di tempo. Tra i nomi accostati c'è anche quello di Romero, sul quale fa chiarezza la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Si legge sul quotidiano:

Getty Images

"Sono stati gli Spurs a mettere nel calderone il nome del Cuti Romero, ben sapendo che i nerazzurri hanno molto da fare sul mercato anche nel cuore della difesa. Va da sé che l’Inter apprezzi parecchio il centralone argentino, che oggi si gioca la vita proprio contro Spence e i suoi brothers con la maglia dei Tre Leoni, ma anche solo per una semplice ragione di costi è difficile che l’operazione si ingrossi comprendendo giocatori diversi dal semplice esterno".