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L'Inter ha due priorità per questo mercato: l'esterno destro e sistemare la difesa. Questo il punto di Fabrizio Romano sul suo canale YouTube sulle trattative principali in casa Inter.

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SPENCE - "Per Spence all'Inter il tema è il prezzo: per il Tottenham resta un giocatore importante, sta facendo bene al Mondiale. L'Inter sta lavorando, ha una apertura dal giocatore. Porro ha rinnovato e il Tottenham avrà solo una competizione e potrebbe monetizzare con l'offerta giusta".

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ROMERO - "L'Inter si è mossa, si è informata, con il Tottenham se ne parlerà credo nei prossimi giorni. Forse la prossima settimana visto il Mondiale. L'Inter è operativa, prezzo molto alto, ma il giocatore dall'Inter è tentato. Romero tornerebbe volentieri in Italia, serve l'accordo però fra i club. Si è parlato del Barcellona: i blaugrana gradiscono Romero, ma prima pensano al centravanti e poi dovrebbero prima vendere un altro centrale".