FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, ecco perché si è deciso di rinviare a gennaio l’inserimento di un difensore. A meno che…

calciomercato

Inter, ecco perché si è deciso di rinviare a gennaio l’inserimento di un difensore. A meno che…

Inter, ecco perché si è deciso di rinviare a gennaio l’inserimento di un difensore. A meno che… - immagine 1
Il mercato dell'Inter si può considerare chiuso. Il difensore giovane potrebbe arrivare, in caso di necessità, nel mercato di gennaio
Andrea Della Sala Redattore 

Il mercato dell'Inter si può considerare chiuso. Il difensore giovane potrebbe arrivare, in caso di necessità, nel mercato di gennaio

"Ausilio e Baccin sono impegnati in particolare per definire le ultime due uscite, Palacios e Taremi. Al momento, infatti, sembra il mercato in entrata sia da considerare chiuso a meno che non si creino delle occasioni particolari per un difensore o un quinto attaccante (una seconda punta-trequartista). In particolare, l’investimento per un difensore centrale da inserire alle spalle degli “esperti” Acerbi e De Vrij verrà rinviato a gennaio", scrive Tuttosport.

Inter, ecco perché si è deciso di rinviare a gennaio l’inserimento di un difensore. A meno che…- immagine 2
Getty Images

"Sono stati valutati alcuni ragazzi - il 19enne turco Akcicek del Fenerbahce e il 20enne italiano Chiarodia del Borussia Monchengladbach -, ma si è deciso di cercare con più calma un elemento sempre giovane, ma più pronto. Per quanto concerne le uscite, Palacios ha rifiutato il Santos (che lo avrebbe preso in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni), quindi andrà trovata una nuova soluzione; mentre su Taremi, oltre a Psv, Lille e Sassuolo (non caldo), hanno chiesto informazioni Olympiacos e Panathinaikos", aggiunge il quotidiano.

Leggi anche
Inter, ecco perché si è deciso di rinviare a gennaio l’inserimento di un difensore. A meno...
Inter, offensiva Inzaghi per Ausilio-Baccin. Ecco l’offerta Al Hilal: ds tentato, a fine...

© RIPRODUZIONE RISERVATA