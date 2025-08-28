"Ausilio e Baccin sono impegnati in particolare per definire le ultime due uscite, Palacios e Taremi. Al momento, infatti, sembra il mercato in entrata sia da considerare chiuso a meno che non si creino delle occasioni particolari per un difensore o un quinto attaccante (una seconda punta-trequartista). In particolare, l’investimento per un difensore centrale da inserire alle spalle degli “esperti” Acerbi e De Vrij verrà rinviato a gennaio", scrive Tuttosport.

"Sono stati valutati alcuni ragazzi - il 19enne turco Akcicek del Fenerbahce e il 20enne italiano Chiarodia del Borussia Monchengladbach -, ma si è deciso di cercare con più calma un elemento sempre giovane, ma più pronto. Per quanto concerne le uscite, Palacios ha rifiutato il Santos (che lo avrebbe preso in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni), quindi andrà trovata una nuova soluzione; mentre su Taremi, oltre a Psv, Lille e Sassuolo (non caldo), hanno chiesto informazioni Olympiacos e Panathinaikos", aggiunge il quotidiano.