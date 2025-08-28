"Il telefono squilla in modo insistente e il prefisso è quello dell’Arabia Saudita. Tra le tante chiamate ricevute in questi mesi da Piero Ausilio c’è n’è stata più di una arrivata anche dall’Al Hilal. Il club di Simone Inzaghi che sta tentando il ds nerazzurro. Le voci hanno iniziato a circolare a inizio agosto e mentre Ausilio portava a termine l’ennesima campagna di rafforzamento per i nerazzurri, qualcuno ha anche provato a sondare il terreno con il dirigente. Ma la testa di Ausilio per ora è solo sul mercato. Oltretutto, ha ricordato, ha un contratto che lo lega al club fino al 2027. Tutte cose vere, ma non è nemmeno mai arrivata una smentita ufficiale alle voci che si rincorrono sempre più insistenti dall’Arabia, e agli interisti sta venendo un dubbio. Perché, in fondo, anche con Simone Inzaghi le cose erano andate così - e alla fine Inzaghi ha salutato l’Inter per sposare il progetto arabo", spiega Tuttosport.