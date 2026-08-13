GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'Inter si prepara ad accogliere l'erede di Denzel Dumfries sulla fascia destra. Come appurato da FCInter1908, infatti, in tarda serata Djed Spence sarà a Milano e nella giornata di domani svolgerà le visite mediche, prima di porre la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri.

La trattativa tra Inter e Tottenham si è conclusa infatti nelle scorse ore sulla base di 35 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus.

Dopo aver disputato un grande Mondiale, dunque, Spence è pronto alla sua nuova avventura in nerazzurro: Chivu lo aspetta, la fascia destra dell'Inter ha un nuovo padrone.