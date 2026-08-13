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Ceduto Davide Frattesi alla Lazio, l'Inter è pronta a tornare all'assalto di Curtis Jones. Lo spiega Fabrizio Romano sul suo canale YouTube: "Frattesi va e l'Inter ora è pronta a ripresentarsi dal Liverpool per Jones. Non credo che sia un meccanismo istantaneo, non stasera o domattina: ci vorrà un po' di pazienza prima di sapere come finirà.

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Bisognerà ripresentarsi dal Liverpool dalla prossima settimana in avanti: nel weekend l'Inter completerà anche tutte le pratiche burocratiche per Spence e Frattesi. Su Jones la sensazione è che con 35 milioni si possa arrivare alla chiusura: il Liverpool non andrà a fare ulteriori sconti, vedremo la cifra finale con cui si presenterà l'Inter.

Posso garantire che il ragazzo da parte sua continua a dire ai suoi agenti di non voler prendere in considerazione altre opzioni: finché l'Inter fa offerte, Jones non ascolta altre squadre. Il Forest sta ancora cercando un centrocampista ma oggi per lui è assolutamente prioritaria la vicenda Inter".