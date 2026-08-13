""Prossima fermata: Milano". Il filo direttissimo che ora lega l'Inghilterra all'Italia ha un centro di gravità preciso e porta dritti all'ombra del Duomo. Dei profili da Premier League pronti per la Serie A, un manipolo di inglesi arriva con l'ambizione di diventare un nuovo inedito zoccolo duro dell'Inter. Tutto british, grazie ai Tre Leoni. Tre per davvero". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito all'Inter all'inglese.

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John Stones è stato il primo ad arrivare, Djed Spence sarà il secondo e i tifosi nerazzurri sperano che il terzo sia Curtis Jones che, intanto, continua a mandare segnali social, come ad esempio i like su Instagram proprio all'annuncio dell'Inter su Stones oltre a quello, recente, al post di Fabrizio Romano che dava l'here we go a Spence all'Inter.

Ma cosa manca perché Curtis Jones possa coronare il suo sogno di vestire la maglia dell'Inter? "Il Liverpool ha già ridimensionato le sue pretese economiche per il centrocampista ma serve ancora un ultimo step per arrivare a chiudere sui 30-35 milioni. La chiave dell'operazione però è rappresentata dal patto con il giocatore, che sembra molto solido. Jones infatti ha rifiutato altre destinazioni e quei segnali di gradimento che ha mandato più volte pubblicamente all’Inter proprio sul terreno virtuale ribadiscono che la sua volontà è una soltanto", spiega La Gazzetta dello Sport.