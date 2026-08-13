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Luis Henrique ha dato il suo ok al trasferimento alla Roma. Se l'affare dovesse andare in porto, l'Inter cercherebbe un altro esterno

"Trattativa che va definita e ultimata nei dettagli. 30 milioni di euro l'accordo tra club, che potrebbero portare Luis Henrique a Roma. L'ok da parte del giocatore è arrivato. Adesso bisogna definire il tutto", riporta Sky Sport.

Getty Images

"Per quanto riguarda il ruolo dell'esterno piace Diaby, è una trattativa che continua, su cui l'Inter continua a lavorare, anche se comunque ci sono delle difficoltà perché ci sono dei costi elevati. Il Bayer ha rifiutato l'offerta da 20 milioni di euro, più il cartellino di Aslani, quindi serve ancora un po' trattare. C'è il nome di Nico Gonzalez, che piace all'Inter, anche se in questo momento è un nome che non scalda così come scalda poco il nome di Fofana del Lione. Intanto Nico Gonzalez ha ripreso anche a lavorare con la Juventus, è tornato ieri dalle vacanze e oggi, primo giorno di allenamento per lui, sta allenando da solo, è tornato quindi a lavorare. Ed è un nome che piace all'Inter, così come l'Inter sta lavorando anche su Curtis Jones, perché qualcosa a centrocampo evidentemente l'Inter vuole ancora fare, e il nome di Curtis Jones è un nome che piace parecchio fin dall'inizio del mercato. Il Liverpool fa una valutazione abbastanza importante nonostante il giocatore abbia un contratto in scadenza il prossimo anno, per cui è entrato nell'ultimo anno di contratto. Il Liverpool però ha fatto sapere di non voler fare sconti, per cui bisogna avvicinarsi parecchio alla richiesta inglese", aggiunge Sky.