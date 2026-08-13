GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!

La Roma non ha intenzione di mollare la presa per Luis Henrique e infatti i contatti con l'Inter sono continui, così come lato giocatore per convincere del tutto il brasiliano ad accettare la proposta dei capitolini.

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Intervenuto su Youtube, Alfredo Pedullà ha commentato così le ultime su Luis Henrique, dando anche il suo parere sulla valutazione dell'ex laterale del Marsiglia: "Mi chiedete ancora di Luis Henrique: io non discuto il concetto di Luis Henrique, discuto il concetto che possa essere una valutazione da 28-30 mln non giustificata dalla stagione fatta con l'Inter e dalla necessità che la Roma ha di coprire altri ruoli.

Ecco perché ho fatto un determinato tipo di ragionamento che non tocca il gradimento, tocca il cartellino. Prendere un cartellino a 30 mln così, io vado a prendere un altro calciatore ma questa è una mia considerazione. Preferirei mettere 18-20 mln per Cacciamani piuttosto che 28 mln per Luis Henrique"