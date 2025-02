Sucic-Inter, arrivato anche l’ok di Oaktree. “C’è un retroscena: in passato…”

L'Inter ha anticipato anche Juve e Como, anche loro interessate al talento della Dinamo Zagabria. "Fabio Cannavaro non ha potuto misurarne ancora il talento, ma lo ritroverà in campo tra un mesetto circa. Il collega Simone, invece, ha benedetto l’operazione futura, sapendo anche delle possibili turbolenze in mezzo: chissà se il prossimo anno Inzaghi ritroverà ancora lo scalpitante Frattesi o Asllani, in perenne altalena da quando è a Milano. Tre stagioni fa i nerazzurri investirono per l’albanese, allora all’Empoli, la stessa cifra che ora mettono sul piatto per un fresco titolare della nazionale croata. Uno che mastica pure la Champions: ha segnato 2 gol in 3 gare. Lo stesso Brozovic ha garantito per lui, ma l’Inter ha voluto vederci chiaro: pare che il mite Petar, un po’ regista e un po’ mezzala, sia l’erede di Marcelo solo in campo, ma abbia tutt’altro carattere", la chiosa del quotidiano.