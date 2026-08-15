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L'Inter blinda Francesco Pio Esposito: dopo Yann Bisseck, infatti, il club nerazzurro è al lavoro per definire il rinnovo dell'attaccante dopo il summit in sede di ieri coi suoi agenti. Si legge su Tuttosport: "Il vincitore del Golden Boy Italy 2025 ha dimostrato nell’ultima stagione di essere determinante sia per la squadra nerazzurra sia per la nazionale italiana (15 gol complessivi). Motivo per cui il suo salario sarà rivisto e adeguato al nuovo status raggiunto. Dagli attuali 1,1 milioni più bonus si passerà a 3,2 milioni a stagione.

Il giusto premio e riconoscimento alla crescita manifestata e che ha attirato per le attenzioni delle big inglesi, subito respinte al mittente dal tandem Marotta-Ausilio che intendono tenersi a stretti a lungo il goleador classe 2005. Appuntamento entro fine mese per sistemare gli ultimi dettagli e arrivare alle firme di rito, ma dopo il summit di ieri pomeriggio in viale della Liberazione la strada è decisamente in discesa verso il traguardo. Stessa cosa che conta di fare presto anche Federico Dimarco.

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L’MVP dell’ultimo stagione in Serie A nelle prossime settimane dialogherà con la dirigenza nerazzurra per il prolungamento fino al 2030 e relativo aumento a 5 milioni a stagione più premi. A pensarci sarà il nuovo agente del laterale sinistro, che quest’estate ha scelto di affidarsi ad Arturo Canales, ovvero uno dei procuratori di riferimento a livello europeo. Tanto che in Premier League un club avrebbe già sondato il terreno per Dimash. Niente da fare. Fede si vede nerazzurro a vita e sogna di indossare un giorno anche la fascia da capitano della propria squadra del cuore. Per questo il rinnovo del contratto appare come una mera formalità".