VIDEO / Inter, Frattesi è arrivato a Roma: l'accoglienza dei tifosi della Lazio

Ieri è arrivata l'ufficialità di Davide Frattesi alla Lazio e in mattinata, invece, il centrocampista classe 1999 ha dedicato un post su Instagram ai tifosi dell'Inter.

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Un bel messaggio, sincero, per commentare le annate in maglia nerazzurra, tra gioie e dolori. Un post apprezzato dai tifosi dell'Inter che lo hanno salutato con affetto, ricordando i gol importanti segnati contro il Barcellona e il Bayern Monaco.

Screen dall'intervista dai canali ufficiali della Lazio

Tancredi Palmeri ha commentato il post di Frattesi con... CONTINUA A LEGGERE